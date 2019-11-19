ميجان ماركل الأكثر تأثيرًا في عالم الأزياء لهذا العام

نشر موقع" Lyst" قائمة بالأسماء الأكثر تأثيرًا في عالم الأزياء، من بينها دوقة ساسكس ميجان ماركل التى تصدرت قائمة يطلقها الموقع سنويًا.



اعتمد الموقع على عمليات البحث التي وصلت لـ 216% خلال هذا العام لإطلالات مشابهه مع دوقة ساسكس التى اشتهرت بالإطلالات الراقية خاصة خلال زيارتها لأفريقيا، وعدد من الجولات الرسمية.



جاء في هذه القائمة عدد من المشاهير الشباب، أمثال تيموثى شالاميه، زيندايا وبيلي آيلش، كاردي بي تتبعها المغنية الكورية الجنوبية ليسا من فريق بلاك بينك، وكايلي جينر.



وتضمنت القائمة أيضًا الأزياء المستدامة، وكان بنطلون الجينز المصنوع من القطن العضوي من علامة ويكداي الأكثر مبيعًا خلال العام، وارتفعت نسبة البحث عن الأزياء الصديقة للبيئة خلال العام، وكانت من ضمن المنتجات الأكثر شعبيّة حقيبة باوتش من علامة بوتيجا فينيتا مع صندل ستريتش من العلامة نفسها، بالإضافة إلى الاكسسوارات التي تحمل شعار GG من علامة جوتشي، وحقيبة لو تشيكيتو من جاكيموس، وقبعات برادا وفقا لموقع فوج.