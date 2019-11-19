تعليق قوي من عمر خيرت على "المهرجانات" الشعبي

قال الموسيقار عمر خيرت، إنه لا يتفق مع مقولة أن جمهور "المهرجانات" أكثر من جمهور الفن الراقي.



وأوضح "خيرت"، خلال حواره لبرنامج "عرب وود"، أن جميع البشر تختلف أحاسيسهم ومشاعرهم، والمجتمع يضم المختلف من البشر والثقافات.



وأكد الموسيقار عمر خيرت، تعليقًا علة المهرجانات: "في النهاية لا يصح غير الصحيح".