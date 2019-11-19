عبدالعال يكشف موعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي

حسم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجدل القائم، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشأن انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي، مؤكدًا أن المجلس مستمر في الانعقاد حتى 9 يناير 2021.



وقال عبدالعال، في تعقيبه على حديث النائب أسامة هيكل، الذى قال إننا فى دور الانعقاد الأخير: إننا لسنا فى دور الانعقاد الأخير فهناك دور انعقاد سادس في أكتوبر المقبل، لا سيما أن مدة المجلس طبقًا للدستور 5 سنوات ميلادية قائلًا: "المجلس الحالى مستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم 9 يناير 2021.



وأشار إلى أن المجلس من حقه حتى هذه اللحظة الانعقاد والدعوة لجلسة خاصة وجلسة طارئة.