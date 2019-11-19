فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى

تصدر عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات قمة العشرين وإفريقيا في برلين، وحرصت المتحدثة الرئيسية في أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار، على تقديم التهنئة للرئيس.



وترصد"الدستور" 10 معلومات عن "السيسي" في ميلاده:



- ولد الرئيس عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي في 19 نوفمبر 1954 بحي الجمالية.

- بدأ مشواره التعليمي بمدارس الحي قبل التحاقه بالكلية الحربية التي تخرج فيها في أبريل عام 1977.

- انطلقت مسيرة كفاحه تحت لواء الجيش المصري.

- حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987.

- حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بنفس التخصص.

- خدم في سلاح المشاة، عين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- نال عددا من الأوسمة والجوائز منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 1998، نوط الخدمه الممتازة (2007)، ميدالية 25 يناير 2012.

- شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.

-أدى اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

- أبدى "السيسي" اهتمامه بالفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى رعاية عاجلة فأطلقت وزارتا التضامن الاجتماعي ووزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني عدة مشروعات للرعاية والتضامن الاجتماعي.









