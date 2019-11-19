هل الموسيقى للطبقة المثقفة فقط؟ عمر خيرت يرد (فيديو)

قال الموسيقار عمر خيرت، إنه لا يسعد عند سماع مقولة "الموسيقي للمثقفين فقط"، مؤكدًا أن الموسيقي للجميع.



وأضاف "خيرت"، خلال حواره لبرنامج "عرب وود"، أن المؤلف الموسيقي أو الفنان لا يختار أن يقدم فنه لأشخاص معينة، بل يقدمه للجميع.



يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي تستعد لاستقبال الموسيقار الكبير عمر خيرت فى حفلين جماهريين اليوم وغد "الثلاثاء والأربعاء 19 و20 نوفمبر"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر.