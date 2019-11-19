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فن

"ميوزيك أب" تشارك في مهرجان "ON.DXB" بدبي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أعلنت منصة "ميوزيك أب"، البوابة الرقمية الأولى من نوعها في توزيع الموسيقى عبر شبكة الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها في النسخة الأولى من مهرجان ON.DXB، الملتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد والمواهب الإقليمية،في مدينة دبي للإعلام خلال الفترة من 21-23 نوفمبر.

وصرحت ريم طارق، المسؤلة عن المنصة أنها ستشارك في جلسة خاصة بالقطاع الموسيقي، ستتحدث خلالها عن نجاح "ميوزيك أب"، وتوجه السوق الموسيقي خلال الفترة المقبلة نحو المنصات الرقمية بشكل أكبر.

وعن مشاركتها أكدت ريم، في تصريحات صحفية أنها ستقدم نصائح للمطربين الشباب الذين يقومون بالإنتاج الموسيقي لأنفسهم عن كيفية زيادة أرباحهم من خلال المنصات الرقمية، وطرق الاستفادة من المحتوى وترويجه بالشكل المربح، وأيضًا أهم نقاط القوة لكل منصة موجودة في السوق الموسيقي حاليًا.

يعد مهرجان ON.DXB ثمرة تعاون بين مدينة دبي للإعلام و"لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي"، بهدف تعزيز نمو قطاع صناعات تطوير المحتوى والإعلام الجديد، ويشكل فرصة مثالية للمواهب في صناعات الأفلام، والفيديو والموسيقى والألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمشاهير وأصحاب الخبرة والتجارب، وتم الإعلان عن أبرز المتحدثين من الشخصيات المرموقة في مختلف المجالات.

وتواصل منصة "ميوزيك أب"، اكتساب المزيد من الرواج والشعبية في سوق توزيع الموسيقى الرقمية المتنامي، ما يعزز من حضور الفنانين المستقلين في المنطقة ممن يسعون إلى إيصال تسجيلاتهم لمستمعي ومحبي الموسيقى حول العالم، على الساحة الفنية.

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