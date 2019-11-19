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الثقافة

"ثقافة المنيا" تناقش دور المرأة فى دعم مؤسسات الدولة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من المحاضرات والأنشطة بفرع المنيا، فعقد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "دور المرأة في دعم مؤسسات الدولة"، حاضرتها سلوى أبوالعلا، نائبة مدير تعليم الكبار ومسئولة المرأة، تحدثت عن الجوانب والمجالات التي تبدع فيها المرأة وأخذ العلم المناسب والكافي الذي يرشحها للعمل بكفاءة في هذه المجالات، كتعلم العلوم الشرعية والإقبال عليها حتى تستطيع المرأة توعية النساء اللاتي تعرضن للإساءات من قبل الرجال، وتتميز المرأة بقدرات وسماتٍ شخصية ونفسية، فقد أثبتت البحوث العلمية أن قدرة المرأة العاطفية هي أهم صفاتها، مما يسُاعدها على التّعامل مع بعض الحالات التي لا يستطيع الرجل التعامل معها، كالحالات التي تخص النساء، وما يتعلق بهن من اضطهاد وتعنيف، وذلك لقدرتها ومهاراتها في الإقناع والتواصل والتأثير واستثارة العواطف، كما أوضحت أن المرأة تستطيع أن تتولّى الكثير من المؤسسات والهيئات الرسمية التي تعنى بالأمور الأسرية والتي تفيد المجتمع ككل، وأوصت بضرورة الوعي والانتباه لدور المرأه الكبير في دعم المؤسسات والمجتمع في كثير من المجالات.

أقامت مكتبة العمارية الغربية مسابقة معلومات عامة، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف مع طالبات من مدرسة العمارية الغربية الإعدادية، وتشجيعًا لهن على البحث والمعرفة ولإكسابهن مزيدًا من المعلومات القيمة فى شتى المجالات لخلق جيل مثقف وواعٍ وملم بالأحداث السابقة عليه والأحداث الراهنة حتى يستشف آفاق المستقبل حتى تنهض مصرنا الغالية.

أعدت مكتبة طمبدى مسابقة فى المعلومات العامة لأطفال القرية، وذلك لتزويد معلوماتهم وتنمية مهاراتهم قدمها مدير المكتبة، كما نظم قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان "الأسلوب الأمثل فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة" للدكتور بهاء الدين زكريا، وتحدث عن كيفية التعامل مع ذوى القدرات وطريقة دمجهم فى المجتمع.

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