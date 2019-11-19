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سياسي

عبد العال: المجلس لا يتستر على أي فساد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:24 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس لا يتستر علي أي فساد، وعلى المشرع أن يأخذ الأثر المترتب علي هذا القانون وبالنسبة للجزء أن ينظر الأثر المترتب على الجزاء، ولذلك راعي كل هذه الاعتبارات فوقا للضمير الوطني والمهني وكذلك مصلحة الدولة العليا وبالنسبة للأحكام القضائية هي أحكام واجبة النفاذ ولكن الضغوط على المجلس من ناحية التشريعات كثيرة جدا علينا أن نعلم أن المجلس أصدر أكثر من 600 تشريع وبالتالي الآن سوف نتخذ الإجراءات.

وأوضح: "الأيام القادمة سوف تشهد أن ينفي المجلس تصرفاته نفسه بنفسه وكل تلك الأمور سيتم تصفيتها وأنا لا أتخذ أي إجراء لا طبقا لاعتبارات معينة وتعالج كل الأمور بقفاز من الحديد ونستخدم القوى الناعمة لحل كل الأمور لذلك أطمئن تماما سيتم اتخاذ لكل ما هو في صالح المجلس، والوطن".

جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب أسامة هيكل في بيانه العاجل والذي أكد فيه أمرين مهمين الأول صدور بعض الأحكام النهائية والباتة على بعض النواب وعدم تنفيذها وضرب النائب مثلا بما تم في النائبة سحر الهواري والتي تقضي عقوبة السجن وهي منذ سنتين ونصف وعلى الرغم من ذلك لم يتم إسقاط عضويتها ولذلك لا بد أن يطهر المجلس نفسه بنفسه.

وقال: "إذا كنا بنحاسب الحكومة علينا أولا محاسبة أنفسنا أما الأمر الثاني الذي طالب به هيكل في بيانه العاجل فهو تنفيذ قرارات لجنة القيم وقال ليس من المعقول أن يقوم نائب بتسريب فيديو جنسي في نهار رمضان لكل أعضاء المجلس، وأن يتم إحالته للجنة القيم، ولم يتم اتخاذ أي قرار ضده في إشارة إلى النائب أسامة شرشر ولذلك علينا أن نطبق قرارات لجنة القيم، وأن نأخذ على يد كل من يخالف الأعراف والقيم الخاصة بكرامة وهيبة العضوية".

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