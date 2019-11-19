الأنبا أرميا يقدم واجب العزاء فى رحيل الشيخ سلطان

قدم الأنبا أرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، واجب العزاء في رحيل، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبعث الأنبا أرميا، المُشرف على قناة مارمرقس الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية، ببرقية عزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، في رحيل شقيقه الشيخ سلطان.



كما طلب الأنبا أرميا، في برقيته من الله تبارك اسمه، أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يُلهم شعب الإمارات الشقيق بأكمله الصبر والسلوان.



وجاء ذلك في بيان رسمي، للمركز القبطي الأرثوذكسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

