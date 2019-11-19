"أنا إفريقى".. أول معسكر للتنشئة الوطنية للطلاب الوافدين

في إطار الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية للطلاب، شاركت الطالبات الوافدات في معسكر التنشئة الوطنية لطلائع مصر والجاليات الإفريقية تحت عنوان "أنا إفريقي"، الذي يهدف إلى دمج طلائع مصر مع الجاليات الإفريقية المتحدثة بالعربية، بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية، وزارة الشباب والرياضة.



وقال الأمين العام للمجمع نظير عياد، إن الفعاليات تعقد حاليًا في المدينة الشبابية بـ"أبوقير" بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيها أكثر من 13 دولة إفريقية، بالإضافة لطلاب من جميع المحافظات، للمرحلة العمرية من 15 إلى 18.



أضاف أن الفعاليات تتضمن مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالقارة الإفريقية، وعقد جلسات نقاشية عامة حول ترسيخ الهوية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى ورش عمل حول التعايش السلمي وقبول الآخر والتعاون الفعّال من أجل المسئولية المجتمعية.



وأشار الأمين العام إلى أن الفعاليات تتضمن الأنشطة المجتمعية والزيارات الميدانية لأهم المعالم الأثرية والتاريخية بالإسكندرية، كنوع من تثقيف الطالبات واطلاعهم على تاريخ مصر وحضارتها.