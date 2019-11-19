مباحثات روسية - فرنسية حول استعدادات قمة "رباعية نورماندي"

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي في موسكو سيلفي بيرمان، الوضع في أوكرانيا في سياق التحضير لاجتماع قمة "صيغة نورماندي".



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال المحادثات تبادل متعمق للآراء حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا في إطار التحضير للاجتماع في "صيغة نورماندي".



وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن يوم أمس الاثنين، أن الكرملين يؤكد انعقاد القمة بـ "صيغة نورماندي" يوم 9 ديسمبر، وأن الاستعدادات للمرحلة النهائية تجري على قدم وساق.



من جانبها، كشفت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة الماضية، أن زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا سيجتمعون في باريس في التاسع من ديسمبر، في مسعى لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.



وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعماء منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويأتي الاجتماع بعد انفراج في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.



وبدورها، أكدت الحكومة الألمانية، في وقت سابق، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستشارك في قمة "رباعية نورماندي" بتاريخ 9 ديسمبر في باريس.