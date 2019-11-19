صحيفة: روسيا دعمت الشرق بقاذفات "سوخوي ــ 34" وصواريخ جديدة

كشفت صحيفة (إزفيستيا) الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم تعزيز منطقة الشرق الأقصى العسكرية في روسيا بصواريخ مميزة من نوع "Х-35У "تصلح للاستخدام ضد الأهداف الأرضية والبحرية، مشيرة إلى أنه تم اختيار الطائرات القاذفة "سوخوي 34" لحمل هذه الصواريخ.



وذكرت الصحيفة الروسية أن (سوخوي 34) تستطيع اختراق شبكة الدفاع الجوي في الخفاء وتُغرق أية سفينة حربية معادية وحاملات الطائرات وتصيب الأهداف الأرضية، بما فيها الأهداف الصغيرة بسهولة، لافتة إلى أنه بإمكان فوج من طائرات "سوخوي 34" أن يطلق حوالي 100 من هذه الصواريخ في آن واحد.



ونقلت الصحيفة عن الجنرال الروسي فاليري جوربينكو قوله إن الصواريخ الجديدة تعزز الإمكانيات القتالية للقوات الروسية في آسيا والمحيط الهادئ، ويمكن الصاروخ الجديد، طائرة "سوخوي 34" من التعامل مع الوحدات البحرية المعادية ومساندة القوات البحرية الصديقة بعيدا عن شواطئ روسيا، إذ يبلغ مداها حوالي 4.5 ألف كيلومتر ويمكن أن يصل إلى 7 آلاف كيلومتر في حال التزود بالوقود في الجو.



وأشارت الصحيفة إلى أن صاروخ "Х-35У" يبلغ مداه إلى 260 كيلومترا، ويصل إلى الهدف المطلوب تدميره على ارتفاع لا يزيد على 10 إلى 15 مترا حتى لا تكتشفه وسائل الدفاع الجوي المعادية، وتتعذر مهاجمته من قبل وسائل الدفاع الجوي، ويزن الصاروخ 550 كيلوجراما، بينما يبلغ وزن رأسه المدمر 145 كيلوجراما، لافتة إلى أن طائرات "سوخوي 34" ستوفر الحماية لشواطيء شرق شطر روسيا الآسيوي.



يذكر أن "سوخوي 34" دخلت حيز الخدمة في الفترة الأخيرة كبديل للطائرة القاذفة "سو-24" والمقاتلة القاذفة "سو-25"، واستخدمت في سوريا.