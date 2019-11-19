الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: روسيا دعمت الشرق بقاذفات "سوخوي ــ 34" وصواريخ جديدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:45 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
كشفت صحيفة (إزفيستيا) الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم تعزيز منطقة الشرق الأقصى العسكرية في روسيا بصواريخ مميزة من نوع "Х-35У "تصلح للاستخدام ضد الأهداف الأرضية والبحرية، مشيرة إلى أنه تم اختيار الطائرات القاذفة "سوخوي 34" لحمل هذه الصواريخ.

وذكرت الصحيفة الروسية أن (سوخوي 34) تستطيع اختراق شبكة الدفاع الجوي في الخفاء وتُغرق أية سفينة حربية معادية وحاملات الطائرات وتصيب الأهداف الأرضية، بما فيها الأهداف الصغيرة بسهولة، لافتة إلى أنه بإمكان فوج من طائرات "سوخوي 34" أن يطلق حوالي 100 من هذه الصواريخ في آن واحد.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال الروسي فاليري جوربينكو قوله إن الصواريخ الجديدة تعزز الإمكانيات القتالية للقوات الروسية في آسيا والمحيط الهادئ، ويمكن الصاروخ الجديد، طائرة "سوخوي 34" من التعامل مع الوحدات البحرية المعادية ومساندة القوات البحرية الصديقة بعيدا عن شواطئ روسيا، إذ يبلغ مداها حوالي 4.5 ألف كيلومتر ويمكن أن يصل إلى 7 آلاف كيلومتر في حال التزود بالوقود في الجو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاروخ "Х-35У" يبلغ مداه إلى 260 كيلومترا، ويصل إلى الهدف المطلوب تدميره على ارتفاع لا يزيد على 10 إلى 15 مترا حتى لا تكتشفه وسائل الدفاع الجوي المعادية، وتتعذر مهاجمته من قبل وسائل الدفاع الجوي، ويزن الصاروخ 550 كيلوجراما، بينما يبلغ وزن رأسه المدمر 145 كيلوجراما، لافتة إلى أن طائرات "سوخوي 34" ستوفر الحماية لشواطيء شرق شطر روسيا الآسيوي.

يذكر أن "سوخوي 34" دخلت حيز الخدمة في الفترة الأخيرة كبديل للطائرة القاذفة "سو-24" والمقاتلة القاذفة "سو-25"، واستخدمت في سوريا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

النقض: نتيجة تحليل المخدرات الذى تجريه الشرطة للمواطنين "باطلة"

منذ أقل من ساعة

رسائل السيسى من ألمانيا وأول مطربة صعيدية مع محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

منذ حوالي 5 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة شقيق رئيس الإمارات وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

رسائل السيسى من ألمانيا وأول مطربة صعيدية مع محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

دراسة: الشعور بالشبع لا يأتي من المعدة

خبيرة تربية توضح كيفية رفض طلب طفلك لتربية حيوانات بالمنزل

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الرئيس نيوز

بلغت 130 طنًا من الماء الثقيل.. الصباغ: "إيران في طريقها للانسحاب من الاتفاق النووي"

محمد عبد العزيز يكتب: مقدمة أولى في الإصلاح السياسي!

السفارة الأمريكية في اسرائيل تصدر تحذيراً من السفر إلى القدس والضفة وغزة

"الحجز فور إعلان المدين".. تشريعية النواب تقر تعديلات قانون الحجز الإداري

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

"الأداء المسرحي" ندوة للفنان أحمد ماهر بالأكاديمية العربية

بالصور.. مدارس الأمل للصم بالفيوم تحصد المركز الأول في المسرح

باهي: التربية الاجتماعية تحقق أفضل تكيف للطالب مع بيئته

خبير فرنسي يتطوع للعلاج المجاني خلال زيارته جامعة الزقازيق.. 24 نوفمبر

إسلام سياسي

الإخوان وإيران.. أفكار خبيثة وأهداف مشتركة - ملف

أفغانستان تفرج عن 3 سجناء من حركة طالبان المسلحة

باحث سياسي: التعاون بين إيران والإخوان وتركيا في دعم الإرهاب متوقع وطبيعي

بسبب دعمهم داعش.. أمريكا تدرج 9 منظمات وأفراد على القائمة السوداء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"الكتاب العرب" ينعى شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

عواض: 7 مواقع ثقافية جديدة جاهزة للافتتاح

"الماندولين" فى بيت العود بالهراوى

ينطلق غدًا.. برنامج فعاليات مؤتمر "أدب الطفل بإفريقيا"

صفحتنا ع الفيس بوك