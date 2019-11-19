الدفاع الروسية تستنكر إعلان تركيا شن هجوم جديد على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مستنكرة من الإعلان التركي عن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد شمال شرق سوريا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أرسلت المزيد من عناصر الشرطة الروسية لتهدئة الوضع على الحدود السورية مع تركيا.



يذكر، أن الرئيس التركي أردوغان، قام في الشهر الماضي بشن عملية غزو لشمال سوريا بحجة وقف اعتداءات الأكراد، إلا أن المتابعين قالوا إن العملية لا غرض منها سوى الاستفادة من الاضطراب في سوريا واحتلال تركيا لشريط حدودي وقمع الأكراد.