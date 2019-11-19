خالد سليم وزوجته في أجواء رومانسية بأحدث جلسة تصوير

خضع الفنان خالد سليم، وزوجته خيرية هشام، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلاده، وظهرا الزوجان في أجواء رومانسية تملؤها البهجة.



واحتفل "سليم" بعيد ميلاده، بحضور عمرو يوسف وزوجته كنده علوش ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف والنجمات نسرين إمام ونسرين أمين وشيري عادل، وعماد متعب وزوجته يارا نعوم، والكاتب الصحفى خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن.



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" الذي يعرض حاليًا على فضائية "CBC"، ويشارك في بطولته درة، إسلام جمال، نيقولا معوض، حازم سمير، عمر الشناوى، ديانا هشام، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، مها نصار، ومحمد لطفى، ومن تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.