الإحصاء يرصد أهم 8 سلع ارتفعت صادراتها

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أهم السلع التي ارتفعت صادراتها خلال عام 2019 على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 1.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 2.03 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 3%، وتمثلت أهم هذه السلع في الآتي:



- بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 130 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 128.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%.



- ارتفعت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف إلي 24.1 مليون دولار خلال أغسطس 2019 مقابل 15.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 54.5%.



- كما ارتفعت قيمة الصادرات من فواكه طازجة إلي 22.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 18.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.



- بلغت قيمة الصادرات من زيوت ودهون نباتية وحيوانية 10.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 3 ملايين دولار خلال أغسطس 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 262.5%.



- بلغت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية 19.5 مليون دولار خلال أغسطس 2019 مقابل 14.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 31.2%.



- بلغت قيمة الصادرات من بصل مجفف 2.5 مليون دولار خلال أغسطس 2019 مقابل 1.6 مليون دولار خلال أغسطس 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%.



- بلغت قيمة الصادرات من حديد سيلكون 2.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 0.9 مليون دولار أغسطس 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 135.1%.



- بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 67.9 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 66.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.