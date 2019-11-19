تأجيل محاكمة قاتل الأديبة "نفيسة قنديل"

أجلت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم نظر القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، المتهم فيها السيد عادل السيد محمد يونس، بقتل الناقدة والأديبة "نفيسة قنديل" زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر، لجلسة الأسبوع الثالث من يناير المقبل؛ لتغيب محامي المتهم.



وكانت "شهيدة الغدر" نفيسة قنديل قتلت على يد المتهم فجر التاسع عشر من مارس الماضي، داخل فيلتها بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بعد اقتحام الجاني بيتها مسلحًا بغرض سرقة أموالها.



وتم ضبط المتهم بعد 5 أيام من الواقعة؛ واعترف بجريمته تفصيليًا ومثلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد على، ووجهت له النيابة العامة بحسب قرار الإحالة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام أداتين "حديدة" و"مفك" واقتحام منزلها وسرقة مبلغ مالي، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة واردة بالمواد ٢٣٠ و٢٣١ و٢٣٤ فقرة ٢ عقوبات والمادة ٣١٧ عقوبات.



وأمام المحكمة، طلب محام أهلية الضحية صبحي مبارك هلال المحامي بالنقض، تعديل القيد والوصف إلى جناية سرقة بالإكراه وليست جنحة، وإشراك زوجة الجاني في الاتهام بحسب المادة ١١ إجراءات جنائية؛ لمساعدته بتقديم معلومات عن ظروف حياة الضحية؛ حيث كانت تعمل خادمة لديها.



وكانت تحقيقات القضية شهدت مفاجأة تمثلت في اعتراف الجاني بارتكاب جريمة سرقة سابقة لمنزل الأديبة الشهيدة نفيسة قنديل في ٢١ مارس ٢٠١٧ والاستيلاء على مبلغ مالى من بيتها تحت التهديد، ونسخت النيابة من أوراق التحقيقات الجنحة رقم ١٥٢٦٣ لسنة ٢٠١٧ جنح أشمون، وقضت المحكمة قبل أسابيع بحبس المتهم سنة مع الشغل.