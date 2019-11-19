رسائل السيسى من ألمانيا وأول مطربة صعيدية مع محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

يقدم الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، حلقة خاصة، يكشف فيها عددًا من القضايا والملفات الشائكة.



ويحلل "الباز"، رسائل الرئيس السيسي من ألمانيا، وكواليس تورط أردوغان في عدد من القضايا الداعمة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقة قيادات الدم من جماعة الإخوان الإرهابية بملفات الفوضى والعنف فى مصر، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.



كما يقدم الإعلامي محمد الباز، تحليلًا بالفيديوهات لأشهر خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ 2013 حتى الآن، ويجيب عن ماذا يريد الرئيس لمصر وللمصريين؟، وكيف يعمل على تحقيق على الحلم الكبير؟.



كما يقدم سهرة غنائية خاصة في "٩٠ دقيقة"، مع أول مطربة صعيدية أسماء الشريف، تتحدث خلالها عن تجربتها في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، وماذا عن المعاناة التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية؟، وكيف كانت نظرة المجتمع الصعيدى لها وكيف تعاملت معها؟، ودور أسرتها فى رحلتها من سوهاج للعالمية.



كما يواصل الإعلامى محمد الباز، عرض مساهمات المواطنين عبر صفحة البرنامج "90 دقيقة" مع محمد الباز، لعرضها على المسئولين والتواصل معها لحلها.