أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتكليف الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



واستقبل أمير الكويت، في قصر بيان صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر مبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



وبعث الأمير برسالة إلى الشيخ جابر مبارك، أعرب له فيها عن تقديره لما قام به خلال فترة رئاسته الوزارة، لافتًا إلى أن جهوده محل إشادة وتقدير، وصرح قائلًا: "وفيتم وكفيتم سموكم، وسيظل ذلك مسطرًا في سجل وذاكرة الوطن".