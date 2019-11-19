أصالة تدافع عن صابرين: "ليش تحشروا حالكم بقرارات الناس"

ساندت المطربة أصالة، الفنانة صابرين خلال أزمتها الأخيرة حول خلع الحجاب، وحرصت على دعمها بعد الهجوم عليها بسبب تخليها عن الحجاب.



وكتبت "أصالة"، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "غريب جدًّا فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا".



وقالت أصالة: "صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبة أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر التزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم ما في الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم، وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّة".