القضاء على إرهابيين شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على ثلاثة إرهابيين بولاية تيبازة شمال البلاد، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية اثنين منهم.



وقالت وزارة الدفاع -في بيان لها اليوم- إن الإرهابيين اللذين تم التعرف عليهما هما "محمد مروش" المدعو "أبو الوليد" و"الجيلالي برقش"، اللّذين التحقا بالجماعات الإرهابية عامي 1991 و1995.



وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قاذف صاروخي من نوع RPG7، وبندقية آلية من نوع FMPK، وبندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف، وماسورة للبندقية الآلية FMPK.



وأضاف البيان أنه تم ضبط مخبأ للإرهابيين بولاية الجلفة شمالي البلاد يحتوي على كمية من الذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع، فيما أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) بكل من ولاية البليدة وسكيكدة ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.