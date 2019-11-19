الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 23 فى حادث تصادم أتوبيسين بوادى النطرون

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
طباعة
أصيب 23 شخصًا - قبل قليل - في حادث تصادم أتوبيسين بطريق وادي النطرون.

وكشفت مصادر أمنية أن أحد الأتوبيسين رحلات تابع لكنيسة العذراء بمسرة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الساعة بـ3000 جنيه.. ضبط فيلا للدعارة والشذوذ بالتجمع الخامس

منذ حوالي 13 ساعة

"طومان باى".. أبرز المعلومات عن شخصية خالد النبوى فى "ممالك النار"

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

رسائل السيسى من ألمانيا وأول مطربة صعيدية مع محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

دراسة: الشعور بالشبع لا يأتي من المعدة

خبيرة تربية توضح كيفية رفض طلب طفلك لتربية حيوانات بالمنزل

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الرئيس نيوز

بلغت 130 طنًا من الماء الثقيل.. الصباغ: "إيران في طريقها للانسحاب من الاتفاق النووي"

محمد عبد العزيز يكتب: مقدمة أولى في الإصلاح السياسي!

السفارة الأمريكية في اسرائيل تصدر تحذيراً من السفر إلى القدس والضفة وغزة

"الحجز فور إعلان المدين".. تشريعية النواب تقر تعديلات قانون الحجز الإداري

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

"الأداء المسرحي" ندوة للفنان أحمد ماهر بالأكاديمية العربية

بالصور.. مدارس الأمل للصم بالفيوم تحصد المركز الأول في المسرح

باهي: التربية الاجتماعية تحقق أفضل تكيف للطالب مع بيئته

خبير فرنسي يتطوع للعلاج المجاني خلال زيارته جامعة الزقازيق.. 24 نوفمبر

إسلام سياسي

الإخوان وإيران.. أفكار خبيثة وأهداف مشتركة - ملف

أفغانستان تفرج عن 3 سجناء من حركة طالبان المسلحة

باحث سياسي: التعاون بين إيران والإخوان وتركيا في دعم الإرهاب متوقع وطبيعي

بسبب دعمهم داعش.. أمريكا تدرج 9 منظمات وأفراد على القائمة السوداء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"الكتاب العرب" ينعى شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

عواض: 7 مواقع ثقافية جديدة جاهزة للافتتاح

"الماندولين" فى بيت العود بالهراوى

ينطلق غدًا.. برنامج فعاليات مؤتمر "أدب الطفل بإفريقيا"

صفحتنا ع الفيس بوك