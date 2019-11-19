إصابة 23 فى حادث تصادم أتوبيسين بوادى النطرون

أصيب 23 شخصًا - قبل قليل - في حادث تصادم أتوبيسين بطريق وادي النطرون.



وكشفت مصادر أمنية أن أحد الأتوبيسين رحلات تابع لكنيسة العذراء بمسرة.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.



وسنوافيكم بالتفاصيل..