الإسكان والتعليم العالى يستعرضان إنشاء جامعات تكنولوجية بالمدن الجديدة

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لاستعراض المواقع المقترحة لإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.



وقال وزير الإسكان - في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء: "نهدف من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، لتنمية تلك المدن وزيادة عوامل جذب السكان إليها وإتاحة أنشطة متنوعة بها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل".



من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك توجيهًا من القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بالمدن الجديدة، وذلك بعد نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية التى تم تنفيذها على أعلى مستوى، موضحًا أنه سيتم اختيار التخصصات بتلك الجامعات، بما يخدم الأنشطة الموجودة بالمنطقة المحيطة بكل جامعة، وإعداد جيل من الطلاب المتخصصين في مختلف المجالات.