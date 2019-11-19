سفير ألمانيا: السيسي يسعى لتعزيز منظومة النقل الكهربائي

أشاد سفير ألمانيا لدى القاهرة "سيريل نون"، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز منظومة النقل الكهربائي والتوسع بها.. مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى الاعتماد على الوقود النظيف بديلًا عن الوقود الإحفوري الملوث للبيئة.



جاء ذلك خلال كلمة السفير في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني (مستقبل التنقل الكهربائي) في إطار التخطيط العمراني في مصر (تطور المركبات الكهربائية في إطار المدن المستدامة)، والذي تنظمه مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالتعاون مع المركز البيئة للتنمية والإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) بالشراكة مع وزارة البيئة.



وأشار السفير الألماني إلى أن ألمانيا واجهت العديد من المشاكل؛ للتغلب على الوقود الأحفوري، قائلا "إننا نسعى حاليا إلى إعادة هيكلة المدن الموجودة بالفعل، خاصة في ظل أهمية التنقل الكهربائي، والزيادة الملحوظة في استخدامه بالمجتمع".



ووجه نون الشكر لمؤسسة فريدريش لتناولها برامج نشر استخدام التنقل الكهربائي في مصر، مشيرا إلى أن القاهرة عرفت منذ سنوات معنى التخطيط العمراني، وكان هناك محاولات دائمة لبناء مدن عمرانية جديدة مثل مدينة ٦ أكتوبر والقاهرة مثلها مثل باقي المدن التي يتعين عليها توفير البنية التحتية للكهرباء، خاصة وأنها خطت خطوات هامة في استخدام الدراجات وتخصيص الحارات لها بجانب الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للحد من انبعاثات الكربون.