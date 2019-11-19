"الأرصاد" توضح أحوال الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع، مع انخفاض السحب.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة ماعدا حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأكد أن درجات الحرارة في معدلها الطبيعي، والطقس خريفي على كافة أنحاء الجمهورية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء نهارا، مائلًا للبرودة فى أول الليل، باردًا فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

