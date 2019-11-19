صورة تذكارية للسيسى مع الوفود المشاركة فى قمة العشرين وإفريقيا

التقط الرئيس السيسي منذ قليل صورة تذكارية مع قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين وألمانيا، وذلك خلال جلسة غير رسمية بالقمة.



ويشارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، على أن يجري مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، غدًا الأربعاء، في ختام زيارته الحالية لألمانيا.