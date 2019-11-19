"تحيا مصر" تطلق مبادرة "دكان الفرحة" لتوفير الملابس وتجهيز العرائس

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة " دكان الفرحة" كانت بدايتها مشاركة مستوردي ومصنعي الملابس عدد كبير من الملابس وصل لربع مليون قطعة جميعها ملابس جديدة.



وأوضح "مختار"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن المبادرة انطلقت لتوفير ملابس لطلاب الجامعات الذين لهم دراسة حالة اجتماعية مسبقة معدة من إدارة رعاية الشباب بكل جامعة، وتم البدء بجامعة المنيا، بحيث يتيح للطالب اختيار 3 قطع من الملابس بحرية تامة مجانًا، وتم توزيع 100 ألف قطعة منها حتى الآن يستفيد منها 45 ألف طالب وبعض نزلاء دور الأيتام.



وأضاف أن الشق الثاني من مبادرة "دكان الفرحة" كان لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية لتوفير الطلبات الأساسية من خلال الشركاء، وتم تدبير الأجهزة الكهربائية وبعض الأدوات المنزلية الخاصة بتجهيز العرس؛ وتنفيذ احتفالية صغيرة لهم، وتم تنظيم احتفالية صغيرة لنحو 100 عروسة لتسليمها أجهزتها بحضور عدد من المساهمين في الصندوق والفنانين.