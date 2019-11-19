"الكتاب العرب" ينعى شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، برئاسة الدكتور الشاعر والمفكر علاء عبدالهادى، بيانًا لنعى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.



وجاء نص البيان: "ببالغ الحزن، وعميق الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأحر التعازي وأخلصها إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، فى وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذى وافته المنية اليوم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وأصدقاءه ومحبيه وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".