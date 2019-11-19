الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عواض: 7 مواقع ثقافية جديدة جاهزة للافتتاح

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه سيتم افتتاح 7 مواقع جديدة تم وضعها على أجندة الوزيرة لتحديد الموعد.

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الهيئة تستعد أيضًا في الوقت الحالي للعام الثقافي المصري الروسي الذي من المقرر أن ينطلق مع بداية عام 2020، لافتًا إلى أن الهيئة تصدر مجموعة من العناوين الخاصة بالأدب الروسي، بجانب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تجوب محافظات الجمهورية، للحديث عن الأدب الروسي وثقافة روسيا.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل الآن أيضًا على مشروع الهوية وتصدر عدة عناوين مختلفة في هذا المشروع، وجار استكمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأعمال التي ستصدر في هذا المشروع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تركى آل الشيخ يكشف تفاصيل إنتاجه مسلسل عربى عالمى

منذ ساعتين

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

منذ يوم

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

منذ يوم

النقض: نتيجة تحليل المخدرات الذى تجريه الشرطة للمواطنين "باطلة"

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

رسائل السيسى من ألمانيا وأول مطربة صعيدية مع محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

دراسة: الشعور بالشبع لا يأتي من المعدة

خبيرة تربية توضح كيفية رفض طلب طفلك لتربية حيوانات بالمنزل

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الرئيس نيوز

باحث ليبي: "برلين" سيلحق بـ "الصخيرات" ما دام بعيداً عن إرادة الشعب الليبي

بلغت 130 طنًا من الماء الثقيل.. الصباغ: "إيران في طريقها للانسحاب من الاتفاق النووي"

محمد عبد العزيز يكتب: مقدمة أولى في الإصلاح السياسي!

السفارة الأمريكية في اسرائيل تصدر تحذيراً من السفر إلى القدس والضفة وغزة

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

"الأداء المسرحي" ندوة للفنان أحمد ماهر بالأكاديمية العربية

بالصور.. مدارس الأمل للصم بالفيوم تحصد المركز الأول في المسرح

باهي: التربية الاجتماعية تحقق أفضل تكيف للطالب مع بيئته

خبير فرنسي يتطوع للعلاج المجاني خلال زيارته جامعة الزقازيق.. 24 نوفمبر

إسلام سياسي

الإخوان وإيران.. أفكار خبيثة وأهداف مشتركة - ملف

أفغانستان تفرج عن 3 سجناء من حركة طالبان المسلحة

باحث سياسي: التعاون بين إيران والإخوان وتركيا في دعم الإرهاب متوقع وطبيعي

بسبب دعمهم داعش.. أمريكا تدرج 9 منظمات وأفراد على القائمة السوداء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"الكتاب العرب" ينعى شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

عواض: 7 مواقع ثقافية جديدة جاهزة للافتتاح

"الماندولين" فى بيت العود بالهراوى

ينطلق غدًا.. برنامج فعاليات مؤتمر "أدب الطفل بإفريقيا"

صفحتنا ع الفيس بوك