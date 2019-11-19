عواض: 7 مواقع ثقافية جديدة جاهزة للافتتاح

أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه سيتم افتتاح 7 مواقع جديدة تم وضعها على أجندة الوزيرة لتحديد الموعد.



وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الهيئة تستعد أيضًا في الوقت الحالي للعام الثقافي المصري الروسي الذي من المقرر أن ينطلق مع بداية عام 2020، لافتًا إلى أن الهيئة تصدر مجموعة من العناوين الخاصة بالأدب الروسي، بجانب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تجوب محافظات الجمهورية، للحديث عن الأدب الروسي وثقافة روسيا.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل الآن أيضًا على مشروع الهوية وتصدر عدة عناوين مختلفة في هذا المشروع، وجار استكمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأعمال التي ستصدر في هذا المشروع.