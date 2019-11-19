تفاصيل جديدة في واقعة "طفلي السلم"

واقعة أحزنت القلوب، زلزلت كيان رواد السوشيال ميديا، تعاطفت الصفحات مع الطفلين بعدما تداول صورًا لهما عقب إلقاءهم على سُلم، ليُكتشف بعد ذلك أنهما طفلا المطرب الشعبي شادي الأمير.



تجرد الوالدان من المشاعر والإنسانية ورميا طفليهما في بئر سلم عمارة بمحافظة طنطا، وعندما اكتشفت أحد الجيران الأمر أبلغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.



وقررت نيابة طنطا إلحاق الطفلين اللذين عثر عليهما في بئر السلم، بدار رعاية، بعد أن رفض المطرب الشعبي وزوجته عودة ابنيهما.



وقال ياسر عبدالله، الأمين العامة لجمعية العطاء الاجتماعية التي تم وضع الطفلين بها، إن دار الرعاية استلمت الطفلين، أمس الساعة 3:30 عصرًا، وأن الدار تنهى الإجراءات اللازمة.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور: "استلمناهم بمحضر من النيابة ونحن الآن في المستشفى نجرى فحوصات طبية للطفلين وعلمنا أن الصغير لديه ثقب في القلب، لذا نعمل تقارير طبية جديدة".



وتابع: "مكتب وزارة الصحة تواصل معنا بعد الانتهاء من الفحوصات ولو ثبت أن لديه ثقبًا في القلب سيتم نقله إلى معهد القلب وعمل اللازم، بينما الطفل الكبير سيتم رعايته رعاية كاملة".



واستطرد: "مافيش حد من أهلهما سأل عليهم لحد دلوقتي، والطفلان حالتهما مستقرة".



وكشفت تحريات مباحث قسم أول طنطا عن أن مطرب أفراح مغمور يدعى ش.ا قد تخلى عن طفليه لزوجته بسبب خلافات بينهما، وقامت زوجته بتركهما أمام باب شقته، ورفض استلامهما وتركهما لمدة 4 أيام أمام باب الشقة وأصيبا بإعياء، وقامت إحدى الجيران تدعى س.ا بأخذ الطفلين ورعايتهما قبل التوجه بهما لقسم ثان طنطا، لتحرير محضر لإثبات الواقعة، واصطحابهما لنيابة أول طنطا لتحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الطفل الأول يدعى شادي، 3 سنوات، والثاني يازن، 3 شهور، وأخطر اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، الذي أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



