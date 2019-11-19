تجنيس 44 مواطنًا بجنسيات أجنبية

سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، لـ44 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.