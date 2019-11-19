هيئة الاستثمار تبحث مع وفد صيني زيادة الاستثمارات في مصر

استقبل المستشارمحمد عبد الوهاب - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مقاطعة هاينان الصينية، برئاسة هي شي كنج - نائب رئيس اللجنة الشعبية بمجلس النواب المحلي بالمقاطعة.



واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب تطورات مناخ الاستثمار في مصر وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأكد على ضرورة استغلال التقارب السياسي بين قيادات البلدين والعلاقات المصرية الصينية التاريخية، لتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في مجال التصنيع الزراعي والسياحة.



وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب إن هناك سعي مشترك بين الجانبين المصري والصيني لتعميق العلاقات الاستثمارية، وأن تصبح مصر بوابة الصين للتصدير لأفريقيا، خاصة بعد إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.



وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن التواجد الاستثماري الصيني بدأ في التوسع في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، للاستفادة من حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي المنطقة الحرة بالعين السخنة، ومازالت هناك فرص كبيرة لمزيد من التوسع.



وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الاستثمارات الصينية تقوم بدور إيجابي لصالح الاقتصاد المصري، على مستوى الإنتاج والتشغيل والتدريب وتأهيل العمالة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وهي من أفضل الاستثمارات من حيث خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.