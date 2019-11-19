ميركل تهنئ السيسي بعيد ميلاده

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تهنئتها للرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده الخامس والستين الذي يوافق اليوم ١٩ نوفمبر.



جاء ذلك في بداية الكلمة الافتتاحية لميركل خلال قمة الاستثمار التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في برلين ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا.



وشارك الرئيس السيسي في لقاء مع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، كما شارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذي أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.



ومن المقرر أن يجرى الرئيس مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدًا الأربعاء في ختام زيارته الحالية لألمانيا.