"شباب الأعمال" تنظم مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري فعاليات مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة"، رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية، برعاية وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وكشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيان لها، أن تنامي اهتمام الحكومة المصرية بالتنمية العمرانية أصبح واقعًا ملموسا لدي كافة الأطراف المشاركين في المنظومة الاقتصادية بمصر في الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك في عدة أوجه لعل أهمها "العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة الحكومة لإنشاء عدد كبير من المدن العمرانية الذكية الجديدة، والمدن الصناعية بالإضافة إلى دعم الحكومة ووزارة الإسكان للمستثمرين في قطاع التنمية العمرانية، وهو ما خلق حالة حراك كبيرة بالقطاع مؤخرًا.



وأشارت الجمعية أن المؤتمر يناقش عددًا من الملفات شديدة الأهمية للقطاع بحضور قيادات من كافة أطراف منظومة التنمية العمرانية، حيث ستناقش جلسات المؤتمر "الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة"، والمشروعات السكنية والتجارية وتحديات تصدير العقارات المصرية"، بالإضافة إلى خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ومستقبل تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة".