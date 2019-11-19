الرقابة المالية ترفض تقييم أمريكانا وتطلب تعيين مستشار مالي

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية القيمة العادلة المقدمة عن سهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا"، نتيجة عدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي.



قالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة المعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية من أجل مشروع إعلان عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه، قد أغفلت أسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.



وعلى ذلك، قررت الهيئة عدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم أمريكانا مصر في إطار عرض الشراء، وفقًا للبيان.



وقررت الهيئة إلزام الشركة مقدم العرض بتعيين مستشار مالي مستقل أخر على أن يكون من المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة والتقدم بدارسة جديدة خلال شهر.



وكانت هيئة الرقابة المالية، قالت الأسبوع الماضي، إنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري من شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد لنحو 9.65 بالمائة من أسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية والمكملة لنسبة 100 بالمائة، حيث يشمل شراء حتى 38.6 مليون سهم بسعر نقدي يبلغ 3.9 جنيه للسهم بناءً على دراسة القيمة العادلة.