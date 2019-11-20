حلا شيحة تتراجع عن المشاركة فى "هيبتا 2"

تراجعت الفنانة حلا شيحة عن المشاركة فى الجزء الثانى من فيلم "هيبتا"، والذى كان من المقرر أن تبدأ تصويره فى منتصف شهر ديسمبر المقبل.



وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن سبب تراجع حلا عن المشاركة فى الفيلم يرجع إلى رغبتها فى قراءة السيناريو بشكل كامل، حيث رهنت حلا توقيعها بشكل رسمى على الفيلم باستلام النسخة النهائية للسيناريو.



من جهة أخرى لم تحسم حلا شيحة قرارها بخوض السباق الرمضانى المقبل، حيث لم تتلق حتى الآن أى عرض للمشاركة فى السباق المقبل.



على صعيد آخر، من المقرر أن تبدأ حلا دورس تمثيل مكثفة بصحبة مدربة التمثيل مروة جبريل خلال الشهر المقبل.



يذكر أن حلا شيحة شاركت فى السباق الرمضانى الماضى فى مسلسل "زلزال" أمام النجم محمد رمضان، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.