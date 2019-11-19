رئيس الإنجيلية يعزي آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، جاء نصها:



"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحم الله الفقيد وألهم أهله والشعب الإماراتي الصبر والسلوان".