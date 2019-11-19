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حوادث

اعترافات أبطال فيديو التنمر على طالب إفريقي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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استمعت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال المتهمين في واقعة فيديو "التنمر" بطالب إفريقي، وانتشاره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعترف المتهمون بأنهم بالفعل من ظهروا في الفيديو، وأن الأمر لم يتعد وصلة مزاح، وأن الطالب يسكن بجوارهم ولم يقصدوا إيذاءه أو الاستهزاء به، وأنهم اعتادا تصوير أنفسهم مع جارهما الإفريقي، كنوع من الدعابة وليس السخرية.

وأضاف المتهمون أنهم لم يتوقعوا أن ينتشر الفيديو بهذه الطريقة على "فيسبوك"، وتعرضهم لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، موضحين أنهم صوروا مقطع فيديو آخر مع الإفريقي لتهدئة الوضع والتأكيد على عدم إيذائه.

وكان ضباط مباحث حدائق القبة تمكنوا من ضبط 3 شباب اعتدوا على شاب إفريقي ومارسوا ضده التنمر، أثناء اختبائهم بشارع أحمد بسيوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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