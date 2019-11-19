السيسي: إفريقيا أصبحت من أسرع المناطق نموًا وجذبًا للاستثمار المباشر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اجتماع قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين، يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، مضيفًا: "نسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين وإفريقيا من برلين، أن المجتمع الدولي عليه مساعدة القارة في محاربة الفقر والتصدي للتغيرات المناخية، والهجرة غير الشرعية، وتحدياتها المختلفة، موضحًا أن القارة أصبحت واحدة من أسرع المناطق نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الرئيس السيسي، أن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي، مؤكدًا أن قارتنا الأفريقية تمتلك الإرادة السياسية بما يؤهل الاقتصاد العالمي، كما أنها تمتلك الموارد والموقع المتميز جنبًا إلى جنب مع الإرادة السياسية.