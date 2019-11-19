وفد رجال الأعمال الأردنيين: نعتزم التوسع في استثماراتنا في مصر

قال حمدي الطباع - رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن الحكومة ورجال الأعمال بالأردن يتفقان على ضرورة التوسع في عقد الشراكات الاستثمارية مع مصر، وهناك خطط للتوسع في الاستثمارات القائمة في مصر، لاستغلال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تأسس مجلس الأعمال المصري الأردني منذ 34 عامًا، وهو من أقدم المجالس بالمملكة الأردنية.



وأبدى أعضاء الوفد الأردني إعجابهم بسرعة الإنجاز في مركز خدمات المستثمرين، معتبرين نقلة نوعية في تهيئة بيئة الاستثمار بالمنطقة العربية.



جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع - رئيس الجمعية، وبحضور عمرو نور الدين - مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ياسر عباس - رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة.



وضم الوفد ممثلي 12 شركة أردنية تعمل في قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والنقل والدعم اللوجستي وصناعة الأخشاب.