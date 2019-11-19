إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 9 متهمين فى القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين بتلك القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقوانين، وطلب وأخذ وقبول أموال من جهات أجنبية، بهدف الإضرار بالمصلحة القومية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.