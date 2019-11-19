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اقتصاد

هيئة الاستثمار: تعليمات بتوفير الدعم للاستثمارات العربية في مصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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التقى المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع- رئيس الجمعية، وبحضور عمرو نور الدين- مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ياسر عباس- رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة.

وضم الوفد ممثلي 12 شركة أردنية تعمل في قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والنقل والدعم اللوجستي وصناعة الأخشاب.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجهت بتوفير كل سبل الدعم للاستثمارات العربية في مصر.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي قامت بها مصر خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، خاصة إقرار قانون الاستثمار، وزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا في كل أنحاء الجمهورية، وتأسيس اللجنة الخاصة بفض منازعات الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما ساهم في التحسن الكبير في تقييم مصر من قبل المؤسسات الدولية، وكان من أهم مؤشرات التحسن إعلان البنك الدولي تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية
من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي.

ودعا المستشار محمد عبد الوهاب رجال الأعمال الأردنيين للبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة إن الاستثمارات الأردنية لم ترقى بعد لتوازي العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين، حيث تحتل الأردن المرتبة 26 في قائمة الدولة المستثمرة بمصر، بقيمة استثمارات بلغت 570 مليون دولار، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يمنح حوافز وضمانات ممتازة للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام المستشار محمد عبدالوهاب باصطحاب الوفد الأردني في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، لتحقيق أهداف الحكومة بتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، كما استعرض المستشار محمد عبدالوهاب خريطة مصر الاستثمارية التي تضم 3000 فرصة استثمارية متكاملة.

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