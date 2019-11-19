استمرار التظاهرات بمحيط مجلس النواب اللبناني (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية لاستمرار التظاهرات أمام محيط مجلس النواب اللبناني، حيث قطع المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، جميع الطرق المؤدية إلى مجلس النواب.



ومنع المتظاهرون في محيط مجلس النواب، بعد قطع الطريق، دخول أي سيارات يوجد بها نواب، فيما سمحوا بدخول السيارات العسكرية وعربات الإسعاف، بعد التأكد من خلوها من أي برلماني.



وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، تأجيل انعقاد المجلس إلى اليوم الثلاثاء، وذلك لدواعٍ أمنية.