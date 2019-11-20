فنان تشكيلي فلسطيني يجسد لوحاته بالألعاب النارية

جاء من رحم المعاناة من قطاع غزة بفلسطين خصيصا؛ للمشاركة بموهبته في الحفل الذي أقامته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية في الذكرى الـ31 لإعلان الاستقلال، الفنان التشكيلي محمد الديري الذي ولد في فلسطين وولدت معه موهبة الرسم بعدة طرق منها الألوان والنار والألعاب النارية، وكذلك المواد اللاصقة، وقد شارك في برنامج اكتشاف المواهب "أراب جوت تالنت" في عام 2013.



رغم المعاناة التي نراها تحت القصف من نيران الإحتلال في فلسطين، ولكننا نصمد أمام ذلك بتقديم الفنون مثل الغناء والموسيقى والرسم، هكذا بدأ الفنان محمد الديري حديثه لـ"الدستور"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يقدم رسائل سامية عن طريق الفنون إلى أحرار العالم.



وأضاف أن وجوده في جمهورية مصر العربية وخاصة في الإسكندرية للمشاركة في الذكرى الـ31 لعيد الاستقلال، وقد رسم ثلاث لوحات الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والثالثة للزعيم الراحل ياسر عرفات، مقدما الشكر والتحية للشعب المصري ورئيسه وحكومته على حسن الإستقبال.

وأشار إلى أن تلك زيارته الاولى إلى الإسكندرية، ولمح نكهة تاريخية وجمال المدينة العريقة أثناء مروره بكورنيش البحر، مضيفا أن الشعب المصري شعب طيب ومضياف ويحتضن جميع الدول والشعوب العربية.



وأكد أن الفن موهبة من الله وبعد ذلك دراسة تنمي الموهبة، مشيرا إلى أنه قام بعدة إبتكارات أدخلها على فن الرسم، مثل الرسم بالمفرقعات النارية والرسم بالنار والبرق والرسم بالمعكوس والرسم بالألوان، وتلك هي مجهودات ذاتية عقلية.

وأشار "الديري" أنه لن يتخلى عن أصله الفلسطيني ولن يجلس في غرفة لرسم لوحات عادية، إنما سيكمل مشواره مع جدران فلسطين من جديد، ويرسم لوحات الشهداء ورموز الوطن على جدران فلسطين.



وأضاف أنه يتمنى الإزدهار الأمنى والاقتصادى لمصر وأن يحفظها الله وشعبها وقيادتها.