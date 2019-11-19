رصد 124 صفحة على "فيس بوك" لابتزاز المواطنين

نجحت مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في شن حملات موسعة استهدفت مواجهة الجريمة بشتى صورها، والجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".



أسفرت المباحث - خلال أسبوع - عن ضبط 124 قضية "تهديد وإبتزاز، سب وقذف وتشهير، تزوير، نصب إلكتروني، سرقة حسابات، دجل وشعوذة، بث شبكات، انتحال صفة، أدوية مجهولة المصدر"، وبإجمالي 124 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و124 متهمًا، ذلك عبر شبكة "الإنترنت".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدى، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

