مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة يستقبل 10 ألف راكب اليوم

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، سيشهد طوال اليوم الثلاثاء، انطلاق ووصول 100 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل حوالى 10 آلاف راكبا من مختلف الجنسيات إلى المدن العربية المصرية الداخلية، وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.



وأضاف المصدر، أنه بحلول الشهر المقبل ستبدأ الشركة الفرنسية فى عمليات تطوير وصيانة كافة المنشآت والمبانى والصالات التابعة لمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، والتى تتكلف حوالى 200 مليون جنيه، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتطوير مطار القاهرة باعتباره البوابة الرئيسية لدخول البلاد والواجهة المشرفة لمصر.