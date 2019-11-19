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اقتصاد

وفد التجارة الأمريكية: مصر المركز الإقليمي لاستثماراتنا في أفريقيا.. ونعتزم ضخ استثمارات جديدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن مجتمع الأعمال الأمريكي يعتبر مصر المركز الإقليمي للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، بغرض التصدير لباقي دول القارة، وسينتج عن هذا التصور تدفق استثمارات أمريكية جديدة، خاصةً مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.

وأكد تطلع وزارة التجارة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد لتمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، ما يصب في صالح البلدين، مشيرًا إلى أن البنك لديه محفظة تمويل مستقبلية بقيمة ملياري دولار، يرغب في توجيهها لمصر في الفترة المقبلة، لتعميق التعاون والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وقالت جوديث بريور - رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، إن قصة نجاح الاقتصاد المصري يتم الترويج لها بشكل رائع في اجتماعات البنك الدولي السنوية، على يد الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وإن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يسعى لمعرفة الفرص الاستثمارية بمصر، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأمريكية في مجال التكنولوجيا، والقطاعات التصديرية، لاختراق السوق الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء المستشارمحمد عبد الوهاب - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد من وزارة التجارة الأمريكية والبنك الأمريكي التصدير والاستيراد (EXIM)، برئاسة إيان ستيف - مساعد وزير التجارة الأمريكي، وجوديث بريور - عضو مجلس إدارة البنك الأمريكي التصدير والاستيراد (EXIM).

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