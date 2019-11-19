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اقتصاد

هيئة الاستثمار تستعرض حزمة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالنيابة عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي - وفدًا من وزارة التجارة الأمريكية والبنك الأمريكي التصدير والاستيراد (EXIM)، برئاسة إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي، وجوديث بريور، عضو مجلس إدارة البنك الأمريكي التصدير والاستيراد (EXIM).

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب تطورات مناخ الاستثمار في مصر وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما أسهم في تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، لتسجل 22.8 مليار دولار تتوزع بين 1576 شركة. وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب أن الاستثمارات الأمريكية العاملة في مصر تتفق مع الرؤية الاقتصادية المصرية، في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، وبناء الإنسان المصري، حيث تضطلع الشركات الأمريكية بمسئوليتها المجتمعية، خاصة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

واصطحب المستشار محمد عبدالوهاب الوفد الأمريكي في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ستفتتح مركز خدمات المستثمرين السادس عشر قبل نهاية 2019.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار هي أول جهة حكومية مصرية تُقدم خدمة إلكترونية بالكامل، غير ورقية ودون مدفوعات نقدية، كما استعرض المستشار محمد عبدالوهاب خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 3000 فرصة استثمارية متكاملة، ومقر مبادرة فكرتك شركتك، التي تقوم بتوفير الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وتسريع نمو أعمالهم، وقال إيان ستيف - مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن مصر حققت إنجازات ملحوظة في خطط الإصلاح الاقتصادي، وشهد بذلك البنك الدولي في تقريره عن ممارسة الأعمال الصادر هذا العام، حيث كانت مصر ضمن أكثر 25 دولة من حيث عدد الإصلاحات الاقتصادية، وهذا انعكس على أداء الشركات الأمريكية، مثل مارس وكوكا كولا وبكتيل وأباتشي وأوبر، التي توسعت في مصر في السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل قصص نجاح رائدة تُحفز الشركات الأمريكية على الاستثمار في مصر.

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