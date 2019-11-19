متخصص شئون تركية: العلاقة بين قطر وتركيا "زواج مصلحة"

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث في العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات التركية القطرية توصف بأنها زواج مصلحة بين تركيا وقطر، وباتت منبوذة بشكل كبير فى محيطها الإقليمى جراء تدخلها فى شئون البلاد، وباتت علاقاتها بتركيا وإيران ملاذًا لها.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات وصلت إلى حد سماح قطر لتركيا ببناء قاعدتين عسكريتين على الأراضي القطرية، مشيرًا إلى أن قطر كان لها دور كبير في إنقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار ودعمته بـ20 مليار دولار.



وأكد أن قطر حريصة على بقاء علاقتها الوطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن قناة الجزيرة القطرية تتجنب توجيه أي نقد لاذع لتركيا على غرار وسائل الإعلام الغربية.