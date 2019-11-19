السيسى: الاستثمارات قاطرة مهمة فى تحقيق التنمية الشاملة بإفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سعيد جدًا بالمشاركة في مؤتمر القمة العشرين وإفريقيا، مضيفًا: "يسعدني أن أشارككم مجددًا في هذا الاجتماع المهم، وأتوجه بالشكر للقائمين على تنظيمه، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من قاطرة لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا الإفريقية".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في مؤتمر القمة العشرين وإفريقيا، أن تحقيق التنمية يشكل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار، نظرًا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة، ولما يصاحبها من زيادة في فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وزيادة القدرات، فضلًا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل، مما يعزز من مساهمة القارة في سلاسة القيمة المضافة للعملية الإنتاجية على المستوى الدولي.



وأشار "السيسي"، إلى أنه علينا إدراك أن التأثير الإيجابي لا ينحصر في المحيط الإفريقي فحسب، بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبي، في ظل الطبيعة المترابطة والمتشابكة التي تتسم بها العلاقات الدولية، على نحو غير مسبوق، مما يفسر حرصنا جميعًا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف القطر الدولية مثل اجتماعنا اليوم، وبما يرسخ من مفهوم أن نهوض دولنا الإفريقية يحقق المنفعة الدولية بيننا.