تسيير 44 رحلة داخلية بمطار القاهرة طوال اليوم

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، بأن مطار القاهرة الدولي يشهد طوال اليوم الثلاثاء، تسيير 44 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية والإقليمية، لنقل أكثر من 4 آلاف راكبًا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنا مع حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى التى تشهدها البلاد حاليا.



وأضاف المصدر، أن شركات الطيران سواءً الوطنية متمثلة فى مصر للطيران أو شركات الطيران الخاصة، قد استعدت لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، والذين يشهدان إقبالًا كبيرًا من جانب الوفود السياحية والمصرية للسفر إلى المدن السياحية، لقضاء تلك المناسبات بالفنادق هناك.